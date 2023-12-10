Во Львовской ОГА ответили, почему дороги области расчищены «не так хорошо, как хотелось бы»

В ОГА пояснили, расходы из Государственного дорожного фонда, которые раньше направляли исключительно на ремонт и эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования, теперь направляются в общий бюджет государства для поддержки ВСУ.

Источник фото: loda.gov.ua

Львовский областной совет принял решение № 519 от 14.11.2023, которым ограничил осуществление первоочередных расходов на протяжении 2023-2024 годов. Этим решением ограничили расходы, необходимые для содержания и безотлагательных ремонтов дорог общего пользования местного значения Львовщины, в том числе и на зимнее содержание автодорог области.

Расходы из Государственного дорожного фонда, которые раньше направляли исключительно на ремонт и эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования, теперь направляются в общий бюджет государства для поддержки ВСУ.

Об этом сообщили во Львовской ОГА.

В то же время, там отметили, чтобы не допустить осложнений в движении транспортных средств, Департамент дорожного хозяйства Львовской ОВА как балансодержатель автомобильных дорог общего пользования местного значения поручил подрядным организациям выполнять требования договоров на эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в зимний период в пределах имеющегося финансового ресурса.

«Однако решением ЛОС №519, которым определили приоритетные расходы областного бюджета, ограничили финансирование на эксплуатационное содержание автодорог местного значения. Поэтому сегодня невозможно в полном объеме обеспечить выполнение работ по зимнему содержанию всех дорог местного значения в области», - пишут в ОГА.

В областной государственной администрации отмечают, что, прежде всего, снегоочистительная техника работает на автодорогах области, где интенсивность движения транспорта самая высокая.

«Департамент делает все, что от него зависит, чтобы максимально очищать дороги в зимний период. Но, учитывая тот финансовый ресурс, который есть, уже сейчас должны понимать, что обеспечить надлежащее содержание дорог, как это было в предыдущие годы, - невозможно.

Просим жителей Львовской области учитывать все вышеперечисленные факторы и с пониманием отнестись к этой ситуации», - подчеркнули в ОГА.

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