Требуют взятку – куда сообщить о коррупции в сервисных центрах МВД

Если вы стали свидетелем проявления коррупции, то об этом можно заявить.

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В Главном сервисном центре МВД пишут, что если вы стали свидетелем проявления коррупции, то об этом можно заявить.

«Не стесняйтесь обращаться в правоохранительные органы, чтобы сообщить о коррупционных действиях. Помните, что уголовная ответственность предусматривается как для тех субъектов, которые требуют взятку, так и для тех, которые эту взятку дают», - отметили там.

Если вы заметили проявления незаконных действий в сервисных центрах МВД или вам предлагали коррупционные действия – можно обратиться сюда.

Как мы писали, Украина приближается к странам с низким уровнем коррупционных практик, — НАПК.

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