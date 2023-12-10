Стрельба в школе США: суд приговорил 17-летнего подростка к пожизненному заключению

Подросток, который застрелил четырех одноклассников, получил пожизненное заключение за стрельбу в школе в 2021 году.

Скриншот из видео

Суд приговорил к пожизненному заключению без условно-досрочного освобождения 17-летнего подростка Итана Крамбли, который два года назад смертельно застрелил четырех одноклассников в своей средней школе. Также шесть студентов и учитель получили ранения. Об этом пишет «Reuters».

Родителям подростка также выдвинули обвинения. В СМИ пишут, что это одно из первых дел в США, которое пытается привлечь родителей к ответственности за стрельбу в школе их ребенка.

Итану Крамбли было 15 лет, когда он открыл стрельбу в Оксфордской средней школе 30 ноября 2021 из полуавтоматического пистолета, который отец купил ему как рождественский подарок на днях раньше. Также шесть студентов и учитель получили ранения.

Окружной судья округа Окленд отклонил просьбу адвокатов о возможности условно-досрочного увольнения.

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