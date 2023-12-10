Венгерские перевозчики выйдут на демонстрацию, однако блокады границы не будет, – ГПСУ

Венгерская сторона сообщила, что несмотря на демонстрацию венгерских перевозчиков, движение грузовиков через границу не будет препятствоваться.

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По информации представителя Государственной пограничной службы Украины ГПСУ Андрея Демченко, венгерские перевозчики не планируют блокировать границу между Украиной и Венгрией во время своей демонстрации, запланированной на понедельник на пропускном пункте "Загонь-Чоп". Об этом он заявил во время телевизионного марафона.

По его словам, пограничники получили подтверждение от венгерской стороны, что перевозчики не намерены заблокировать украинско-венгерскую границу. Вместо этого, они планируют провести лишь демонстрацию, не препятствуя движению грузовиков через границу.

Ранее Ассоциация венгерских автоперевозчиков объявила о проведении демонстрации на пограничном пункте пропуска "Загонь - Чоп" с понедельника, 11 декабря.

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