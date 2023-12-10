Угорські перевізники вийдуть на демонстрацію на один із пунктів пропуску з Україною

З понеділка угорські перевізники почнуть демонстрацію на прикордонному пункті пропуску «Загонь — Чоп».

Джерело фото: podiji.ko.net.ua

Асоціація угорських автоперевізників оголосила про проведення демонстрації на прикордонному пункті пропуску «Загонь — Чоп» з понеділка, 11 грудня, подібної до протестів польських та словацьких водіїв, – йдеться в заяві MKFE.

Організація висловила підтримку постраждалим підприємствам та їхнім членам, розуміючи складну ситуацію, в яку вони потрапили.

Зазначивши серйозні наслідки для ринку, асоціація використовувала різноманітні засоби та заходи для вирішення цієї проблеми. Вони проводили протести, ініціювали переговори з партнерськими організаціями країн V4, надсилали резолюцію до Європейської Комісії та вимагали рішучих дій від уряду Угорщини та Європейської Комісії.

За підсумками цих дій, 18 грудня Євросоюз та Україна знову сідатимуть за переговірний стіл. Угорські перевізники вірять, що можливий прорив у переговорах, замість нинішньої жорсткої позиції, і врешті-решт зазначили, що регулювання угод між ЄС та Україною повинне бути більш сприятливим для угорських перевізників.

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