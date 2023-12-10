Суд Техасу заборонив жінці робити аборт попри застереження лікарів про загрозу життю і здоров'ю

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Рішення КСУ щодо малозначності спорів не визнає неконституційними процесуальні фільтри у Верховному Суді, — думка Касаційного господарського суду

У КГС Верховного Суду вважають, що рішення КСУ у справі про малозначність спорів не стосується процесуальних фільтрів в касаційній інстанції, і справа на 1,24 млн грн є малозначною та не підлягає розгляду Верховним Судом.

Суд повинен пересвідчитися, що наданий адвокатом обсяг послуг і витрачений на це час відповідають критерію реальності витрат, — ВС про відшкодування витрат на професійну правову допомогу

Також Верховний Суд підкреслив, що розмір відшкодування моральної шкоди не повинен призводити до безпідставного збагачення потерпілого.

Чи необхідне повторне призначення слідчого або прокурора у кримінальному провадженні, яке було виділене або об'єднане з іншим, - позиція ВС

У цій справи суди попередніх інстанцій вказали, що при виділенні матеріалів досудового розслідування в окреме кримінальне провадження необхідно знову призначити слідчого та прокурора у виділеному кримінальному провадженні, а тому всі докази сторони обвинувачення є недопустимими, - яку позицію зайняв Верховний Суд.

Верховний Суд визначив, коли висновок експерта, який проводив почеркознавчу експертизу, є недопустимим доказом

Місцевий суд визнав недопустимим доказом висновок судово-почеркознавчої експертизи через недотримання порядку її проведення без дослідження вільних зразків підпису, які не були надані експерту.

Верховний Суд висловився щодо дії закону в часі у триваючих правовідносинах

Якщо чинна на момент прийняття відповідного рішення владним суб`єктом норма визначала таке рішення як правомірне, то відсутні підстави визнавати їх у судовому порядку протиправними, навіть, якщо на момент розгляду справи в суді відбулися зміни в законодавстві і такі рішення суб`єкта владних повноважень вже не узгоджуються з вимогам закону.

  1. У світі

Суд Техасу заборонив жінці робити аборт попри застереження лікарів про загрозу життю і здоров'ю

19:17, 10 грудня 2023
Верховний суд Техасу тимчасово заборонив вагітній жінці зробити екстрений аборт, залишаючи справу на розгляді на невизначений термін.
Суд Техасу заборонив жінці робити аборт попри застереження лікарів про загрозу життю і здоров'ю
Джерело фото: psmag.com
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Верховний суд Техасу тимчасово призупинив дозвіл на аборт для 31-річної вагітної Кейт Кокс. У її ще ненародженої дитини виявлене смертельне генетичне захворювання. Про це повідомляє CNN.

Кокс звернулася до суду, намагаючись отримати право на аборт після отримання медичної інформації про те, що її майбутня дитина страждає від трисомії за 18-ю хромосомою. Враховуючи цю ситуацію, вона зазначила, що народження дитини призведе до смерті через кілька днів.

Суд Техасу видав тимчасовий обмежувальний наказ на період 14 днів, щоб забезпечити можливість здійснення аборту згідно з законодавством штату.

Проте, пізніше генеральний прокурор Техасу звернувся до верховного суду із вимогою скасувати це рішення. Прокурор стверджував, що Кокс не надала достатніх доказів про те, що її здоров'я під загрозою через вагітність.

У відповідь на це вимогу, Верховний суд призупинив дозвіл на аборт, залишаючи справу на розгляді. Однак конкретний термін подальшого вирішення цього питання не визначено.

Адвокат Кокс стверджує, що це питання - це питання невідкладної медичної допомоги, особливо з урахуванням того, що Кокс уже на 20-тому тижні вагітності, і вони сподіваються на відхилення запиту прокурора.

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