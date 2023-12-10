Суд Техасу заборонив жінці робити аборт попри застереження лікарів про загрозу життю і здоров'ю

Верховний суд Техасу тимчасово заборонив вагітній жінці зробити екстрений аборт, залишаючи справу на розгляді на невизначений термін.

Джерело фото: psmag.com

Верховний суд Техасу тимчасово призупинив дозвіл на аборт для 31-річної вагітної Кейт Кокс. У її ще ненародженої дитини виявлене смертельне генетичне захворювання. Про це повідомляє CNN.

Кокс звернулася до суду, намагаючись отримати право на аборт після отримання медичної інформації про те, що її майбутня дитина страждає від трисомії за 18-ю хромосомою. Враховуючи цю ситуацію, вона зазначила, що народження дитини призведе до смерті через кілька днів.

Суд Техасу видав тимчасовий обмежувальний наказ на період 14 днів, щоб забезпечити можливість здійснення аборту згідно з законодавством штату.

Проте, пізніше генеральний прокурор Техасу звернувся до верховного суду із вимогою скасувати це рішення. Прокурор стверджував, що Кокс не надала достатніх доказів про те, що її здоров'я під загрозою через вагітність.

У відповідь на це вимогу, Верховний суд призупинив дозвіл на аборт, залишаючи справу на розгляді. Однак конкретний термін подальшого вирішення цього питання не визначено.

Адвокат Кокс стверджує, що це питання - це питання невідкладної медичної допомоги, особливо з урахуванням того, що Кокс уже на 20-тому тижні вагітності, і вони сподіваються на відхилення запиту прокурора.

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