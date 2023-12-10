У Києві в підземному переході чоловік знайшов ймовірно гранату

У Києві жителі продовжують звертати увагу на виявлення потенційно небезпечних предметів у громадських місцях. Недавно чоловік зателефонував на лінію 112 та повідомив про те, що в підземному переході виявив предмет, схожий на гранату. Негайно після дзвінка патрульні забезпечили охорону місця події та запросили на місце слідчих для подальших дій, – повідомила патрульна поліція Києва.
У поліції нагадали про порядок дій у подібних випадках для безпеки громадян:
- У жодному разі не торкайтеся підозрілих предметів, оскільки вони можуть бути вибухонебезпечними.
- Негайно повідомляйте про знахідку на спецлінію 112.
- До прибуття поліції не дозволяйте іншим особам наближатися до місця виявлення підозрілих предметів.
- Припиніть будь-які роботи чи дії в районі, де знайдено можливо небезпечні предмети.
Поліцейські наголошують, що виявлені предмети, схожі на боєприпаси чи вибухонебезпечні речовини, повинні бути оброблені лише спеціалістами з вибухотехнічної служби для забезпечення безпеки громадян та уникнення можливих негативних наслідків.
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