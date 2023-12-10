У Києві в підземному переході чоловік знайшов ймовірно гранату

Поліція попереджає про небезпечні знахідки та правила, яких потрібно слідувати при виявленні підозрілих предметів.

Джерело фото: патрульна поліція Києва

У Києві жителі продовжують звертати увагу на виявлення потенційно небезпечних предметів у громадських місцях. Недавно чоловік зателефонував на лінію 112 та повідомив про те, що в підземному переході виявив предмет, схожий на гранату. Негайно після дзвінка патрульні забезпечили охорону місця події та запросили на місце слідчих для подальших дій, – повідомила патрульна поліція Києва.

У поліції нагадали про порядок дій у подібних випадках для безпеки громадян:

У жодному разі не торкайтеся підозрілих предметів, оскільки вони можуть бути вибухонебезпечними.

Негайно повідомляйте про знахідку на спецлінію 112.

До прибуття поліції не дозволяйте іншим особам наближатися до місця виявлення підозрілих предметів.

Припиніть будь-які роботи чи дії в районі, де знайдено можливо небезпечні предмети.

Поліцейські наголошують, що виявлені предмети, схожі на боєприпаси чи вибухонебезпечні речовини, повинні бути оброблені лише спеціалістами з вибухотехнічної служби для забезпечення безпеки громадян та уникнення можливих негативних наслідків.

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