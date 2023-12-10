В Киеве в подземном переходе мужчина нашел вероятно гранату

Полиция предупреждает об опасных находках и правилах, которым нужно следовать при обнаружении подозрительных предметов.

Источник фото: патрульная полиция Киева

В Киеве жители продолжают обращать внимание на обнаружение потенциально опасных предметов в общественных местах. Недавно мужчина позвонил на линию 112 и сообщил о том, что в подземном переходе обнаружил предмет, похожий на гранату. Немедленно после звонка патрульные обеспечили охрану места происшествия и пригласили на место следователей для дальнейших действий, - сообщила патрульная полиция Киева.

В полиции напомнили о порядке действий в подобных случаях для безопасности граждан:

Ни в коем случае не прикасайтесь к подозрительным предметам, поскольку они могут быть взрывоопасными.

Немедленно сообщайте о находке на спецлинию 112.

До прибытия полиции не позволяйте другим лицам приближаться к месту обнаружения подозрительных предметов.

Прекратите любые работы или действия в районе, где найдены возможно опасные предметы.

Полицейские отмечают, что обнаруженные предметы, похожие на боеприпасы или взрывоопасные вещества, должны быть обработаны только специалистами из взрывотехнической службы для обеспечения безопасности граждан и во избежание возможных негативных последствий.

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