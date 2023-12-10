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Течение исковой давности, определенное Гражданским кодексом, остановится на срок действия военного положения, - когда вступят в силу изменения

Опубликован закон, определяющий, что с 30 января 2024 на срок действия военного положения в Украине останавливается течение исковой давности, определенной Гражданским кодексом.

Верховный Суд по делу Руслана Сольвара заключил, что является злоупотреблением властью со стороны народного депутата

Верховный Суд отменил приговор АП ВАКС в отношении экс-депутата Руслана Сольвара, учитывая механизм использования жилищной гарантии, при котором народный депутат непосредственно средств за проживание в гостиничном номере не получал, поскольку они сразу перечислялись на счет гостиницы.

Водитель международных перевозок не мог трудоустроиться в Украине и платить алименты на содержание детей, — ВС оставил в силе приговор суда

Мужчина ссылался на ограничение права выезда мужчин за пределы Украины

Верховный Суд высказался об обязанности обвинения приобщать во время судебного разбирательства все собранные в ходе досудебного расследования доказательства

При проведении исследований эксперт использовал заключение другой экспертизы, которая стороной обвинения не предоставлялась суду для исследования, – что решил Верховный Суд.

Если представитель совершил сделку не в интересах доверителя, а в собственных, то это является основанием для признания такой сделки недействительной, - Верховный Суд

В таком случае доверитель не должен доказывать, что эта сделка совершена не в его интересах, убыточность сделки, недобросовестность или неразумность своих действий.

  1. В Украине

Выплаты по программе еВідновлення вырастут до 500 тысяч гривен

09:20, 10 декабря 2023
На капитальный ремонт квартир предусмотрено 350 тысяч гривен, а частных домов – до 500 тысяч гривен.
Выплаты по программе еВідновлення вырастут до 500 тысяч гривен
Источник фото: Telegram / Данило Гетманцев
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В рамках программы еВідновлення в Украине запускают третий этап реализации, направленный на компенсацию за капитальный ремонт жилья. Это следующий шаг после успешного выполнения первого этапа, который предусматривал возмещение за небольшие ремонты до 200 тысяч гривен. Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

В предыдущем этапе, который начался в мае, уже воспользовались возможностью получить компенсацию за незначительные ремонты около 26 тысяч семей. Каждая из них в среднем смогла получить компенсацию примерно 77 тысяч гривен.

Теперь программа расширяет свои возможности, предлагая финансирование на капитальный ремонт жилья с максимальной суммой до 350 тысяч гривен для квартир и до 500 тысяч гривен для частных домов.

Запланированное финансирование распределено на два транша: 70% і 30%. После использования первого транша лицу, подающему заявление, нужно будет представить промежуточный отчет, который оценит комиссия местного совета и внесет информацию в Реестр поврежденного имущества.

Только после этого лицо получит доступ ко второму траншу. После завершения использования этой части финансирования, он также обязан будет представить финальный отчет.

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