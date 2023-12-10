Выплаты по программе еВідновлення вырастут до 500 тысяч гривен

На капитальный ремонт квартир предусмотрено 350 тысяч гривен, а частных домов – до 500 тысяч гривен.

Источник фото: Telegram / Данило Гетманцев

В рамках программы еВідновлення в Украине запускают третий этап реализации, направленный на компенсацию за капитальный ремонт жилья. Это следующий шаг после успешного выполнения первого этапа, который предусматривал возмещение за небольшие ремонты до 200 тысяч гривен. Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

В предыдущем этапе, который начался в мае, уже воспользовались возможностью получить компенсацию за незначительные ремонты около 26 тысяч семей. Каждая из них в среднем смогла получить компенсацию примерно 77 тысяч гривен.

Теперь программа расширяет свои возможности, предлагая финансирование на капитальный ремонт жилья с максимальной суммой до 350 тысяч гривен для квартир и до 500 тысяч гривен для частных домов.

Запланированное финансирование распределено на два транша: 70% і 30%. После использования первого транша лицу, подающему заявление, нужно будет представить промежуточный отчет, который оценит комиссия местного совета и внесет информацию в Реестр поврежденного имущества.

Только после этого лицо получит доступ ко второму траншу. После завершения использования этой части финансирования, он также обязан будет представить финальный отчет.

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