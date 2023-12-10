10 декабря: какой сегодня праздник и главные события

Сегодня отмечают Международный день прав человека.

Источник фото: pon.org.ua

Сегодня, 10 декабря, мир отмечает несколько важных событий, среди которых - Международный день прав человека, День благотворительности, Международный день прав животных, Всемирный день футбола и День Альфреда Нобеля. Кроме того, в разных странах отмечают разные праздники: в США - День штата Миссисипи, в Таиланде - День Конституции, в Аргентине - День социального работника, в Намибии - Национальный день женщин.

Какой сегодня церковный праздник

В этот день отмечают память мученика Мины Красноречивого. Мина Красноречивый претерпел страшные мучения за свою веру в начале 4 века вместе со святыми Ермогеном и Евграфом. Император Максимилиан выслал Мину из Афин в Александрию с целью подавления христианских беспорядков. Но Мина стал сам проповедовать христианство, убеждая многих язычников в своей вере. Император отправил в Александрию епарха Ермогена для суда над Миной, однако сам Ермоген поддался вере после того, как увидел его стойкость во время мучений. Император прибыл в Александрию и подверг мучеников тяжелым пыткам, однако даже в то время, когда произошли многочисленные чудеса, это не убедило императора. Он убил Евграфа, а Мину и Ермогена велел казнить, отрубив им головы.

Календарь важных событий за 10 декабря:

в 1901 году в Стокгольме впервые были вручены Нобелевские премии,

в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека,

в 1953 году вышел первый номер журнала "Плейбой",

в 1960 году началось строительство нефтепровода "Дружба",

в 1981 году журнал The New England Journal of Medicine опубликовал статью о новом заболевании, позже названном "синдром приобретенного иммунодефицита" (СПИД),

в 1999 году Панамский канал перешел под юрисдикцию Панамы, ранее находившийся под контролем Соединенных Штатов.

В этот день также отмечают именины: Анатолий, Григорий, Евгений, Иван, Константин, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Степан, Татьяна, Анна, Ангелина, Александра.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.