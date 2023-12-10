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Верховный Суд по делу Руслана Сольвара заключил, что является злоупотреблением властью со стороны народного депутата

Верховный Суд отменил приговор АП ВАКС в отношении экс-депутата Руслана Сольвара, учитывая механизм использования жилищной гарантии, при котором народный депутат непосредственно средств за проживание в гостиничном номере не получал, поскольку они сразу перечислялись на счет гостиницы.

Водитель международных перевозок не мог трудоустроиться в Украине и платить алименты на содержание детей, — ВС оставил в силе приговор суда

Мужчина ссылался на ограничение права выезда мужчин за пределы Украины

Верховный Суд высказался об обязанности обвинения приобщать во время судебного разбирательства все собранные в ходе досудебного расследования доказательства

При проведении исследований эксперт использовал заключение другой экспертизы, которая стороной обвинения не предоставлялась суду для исследования, – что решил Верховный Суд.

Если представитель совершил сделку не в интересах доверителя, а в собственных, то это является основанием для признания такой сделки недействительной, - Верховный Суд

В таком случае доверитель не должен доказывать, что эта сделка совершена не в его интересах, убыточность сделки, недобросовестность или неразумность своих действий.

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Парламент принял в целом закон об усовершенствовании процедур судейской карьеры, предусматривающий повышение «минимального» вознаграждения членам Высшего совета правосудия и ВККС до 236 тысяч грн.

  1. Общество

Сколько страхового стажа необходимо для назначения пенсии по возрасту в 2024 году

07:21, 10 декабря 2023
Какую продолжительность страхового стажа нужно иметь для выхода на пенсию по возрасту в следующем году.
Сколько страхового стажа необходимо для назначения пенсии по возрасту в 2024 году
Изображение: freepik.com
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В Пенсионном фонде Украины рассказали, сколько страхового стажа необходимо для назначения пенсии по возрасту в 2024 году.

Так, согласно статье 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» продолжительность страхового стажа, которая дает право назначить пенсию по возрасту в следующем году, составляет:

  • после достижения возраста 60 лет – не менее 31 года;
  • после достижения возраста 63 лет – не менее 21 года;
  • после достижения возраста 65 лет – не менее 15 лет;

Также мы писали, что в ПФУ предоставили разъяснения по поводу идентификации украинских пенсионеров, которые являются ВПЛ.

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