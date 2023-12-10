Какую продолжительность страхового стажа нужно иметь для выхода на пенсию по возрасту в следующем году.

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В Пенсионном фонде Украины рассказали, сколько страхового стажа необходимо для назначения пенсии по возрасту в 2024 году.

Так, согласно статье 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» продолжительность страхового стажа, которая дает право назначить пенсию по возрасту в следующем году, составляет:

после достижения возраста 60 лет – не менее 31 года;

после достижения возраста 63 лет – не менее 21 года;

после достижения возраста 65 лет – не менее 15 лет;

Также мы писали, что в ПФУ предоставили разъяснения по поводу идентификации украинских пенсионеров, которые являются ВПЛ.

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