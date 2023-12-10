Яку тривалість страхового стажу потрібно мати для виходу на пенсію за віком у наступному році.

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У Пенсійному фонді України розповіли, скільки страхового стажу необхідно для призначення пенсії за віком у 2024 році.

Так, відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» тривалість страхового стажу, що дає право призначити пенсію за віком у наступному році, становить:

після досягнення віку 60 років – не менше 31 року;

після досягнення віку 63 роки – не менше 21 року;

після досягнення віку 65 років – не менше 15 років.

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