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З жовтня в Україні 343 людини померли від COVID-19 – Ігор Кузін

20:57, 9 грудня 2023
Головний державний санітарний лікар зауважив, що перевищення епідеміологічного порогу зареєстровано лише в Чернівецькій області.
З жовтня в Україні 343 людини померли від COVID-19 – Ігор Кузін
Джерело фото: Уніан
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З жовтня в Україні 343 людини померли від COVID-19, серед яких двоє дітей. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, пише «Укрінформ».

«Ми зараз говоримо в основному про фіксацію смертельних випадків внаслідок ковіду. Тут не варто забувати, що люди з групи ризику є найбільш уразливими саме щодо летальних наслідків. З жовтня цього року в Україні зафіксовано 343 летальних випадки, серед яких – 2 дитини віком до 17 років», – зазначив Кузін.

Заступник міністра охорони здоров'я пояснив, що в Україні у нинішньому році ведеться об'єднаний підрахунок випадків захворювання на COVID-19 і на грип та ГРВІ.

«З початку жовтня в Україні перехворіли на ГРВІ, грип та COVID-19 трохи більше як 1,3 мільйона українців», - сказав він.

За словами Кузіна, в Україні переважно випадки госпіталізації і важкий перебіг захворювання пов'язані з COVID-19.

«З жовтня майже 80 тисяч випадків захворювання на COVID-19 було зареєстровано, і за один тиждень у середньому госпіталізується близько 4 тисяч пацієнтів. Госпіталізації підлягають люди з важким перебігом захворювання або пацієнти з груп ризику», - зазначив він.

Кузін також зауважив, що перевищення епідеміологічного порогу зареєстровано лише в Чернівецькій області. Загалом, у разі перевищення епідеміологічного порогу усі рішення приймаються на рівні області.

«Це може бути запровадження локального карантину або локальні протиепідеміологічні заходи, як, наприклад, продовження шкільних канікул», - сказав заступник міністра.

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