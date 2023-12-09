С октября в Украине 343 человека умерли от COVID-19 – Игорь Кузин

Главный государственный санитарный врач отметил, что превышение эпидемиологического порога зарегистрировано только в Черновицкой области.

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С октября в Украине 343 человека умерли от COVID-19, среди которых двое детей. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, пишет «Укринформ».

«Мы сейчас говорим в основном о фиксации смертельных исходов в результате ковида. Здесь не стоит забывать, что люди из группы риска являются наиболее уязвимыми именно относительно летальных исходов. С октября этого года в Украине зафиксировано 343 летальных случая, среди которых – 2 ребенка в возрасте до 17 лет», – отметил Кузин.

Заместитель министра здравоохранения пояснил, что в Украине в нынешнем году ведется объединенный подсчет случаев заболевания на COVID-19 и гриппом и ОРВИ.

«С начала октября в Украине переболели ОРВИ, гриппом и COVID-19 чуть более 1,3 миллиона украинцев», - сказал он.

По словам Кузина, в Украине преимущественно случаи госпитализации и тяжелое течение заболевания связаны с COVID-19.

«С октября почти 80 тысяч случаев заболевания на COVID-19 было зарегистрировано, и за одну неделю в среднем госпитализируется около 4 тысяч пациентов. Госпитализации подлежат люди с тяжелым течением заболевания или пациенты из групп риска», – отметил он.

Кузин также отметил, что превышение эпидемиологического порога зарегистрировано только в Черновицкой области. В целом, в случае превышения эпидемиологического порога все решения принимаются на уровне области.

«Это может быть введение локального карантина или локальные противоэпидемиологические меры, как, например, продление школьных каникул», – сказал заместитель министра.

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