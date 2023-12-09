В метро Киева рассматривают возможность запуска челночного движения на участке «Демеевская» – «Теремки»

Во время челночного движения один и тот же поезд движется в обе стороны по одному и тому же пути.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

Начальник «Киевского метрополитена» Виктор Брагинский сегодня, 9 декабря, во время брифинга по поводу текущей ситуации работы метро рассказал, что специалисты прорабатывают вопросы улучшения сообщения, в частности возможность запуска «челночного движения» между закрытыми станциями.

По его словам, для этого необходимо произвести расчеты и непосредственно проверить эффективность такого сообщения.

Во время челночного движения один и тот же поезд движется в обе стороны по одному и тому же пути, без разворота в конечных пунктах.

Как мы рассказывали, закрытые станции синей ветки метро в Киеве будут использоваться как укрытие во время воздушной тревоги. Напомним, что по поручению Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля Комиссией рассмотрено ситуацию, которая произошла на перегоне Оболонско-Теремковской линии метрополитена Киева.

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