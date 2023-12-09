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  1. В Украине

Закрытые станции синей ветки метро в Киеве будут использоваться как укрытие во время воздушной тревоги

13:37, 9 декабря 2023
Соответствующим ведомствам поручено провести дополнительную проверку безопасности таких укрытий.
Закрытые станции синей ветки метро в Киеве будут использоваться как укрытие во время воздушной тревоги
Скриншот из видео
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В субботу, 9 декабря, под председательством Вице-премьер-министра по восстановлению - Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По поручению Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля Комиссией рассмотрено ситуацию, которая произошла на перегоне Оболонско-Теремковской линии метрополитена Киева.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

«По результатам заслушанных докладов Комиссией признано, что в связи с фильтрацией грунтовых вод и выносом породы в тоннель по I пути перегона между ст. «Демеевская» – ст. «Лыбидская» на участке в пределах Оболонско-Теремковской линии метрополитена г. Киева существует потенциальная угроза возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера», - говорится в сообщении.

Коммунальному предприятию «Киевский метрополитен», в частности, поручено безотлагательно провести необходимые обследования, определить причины возникновения аварийной ситуации и принять меры по срочному выполнению восстановительных работ.

При этом принято решение, что станции и вестибюли могут использоваться как укрытие во время воздушной тревоги. Соответствующим ведомствам поручено провести дополнительную проверку безопасности таких укрытий.

Также Киевская городская военная администрация должна обеспечить организацию и перевозку населения дублирующими метрополитен маршрутами наземного транспорта между станциями «Лыбидская»-«Теремки».

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