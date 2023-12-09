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Якщо представник вчинив правочин не в інтересах довірителя, а у власних, то це є підставою для визнання такого правочину недійсним, - Верховний Суд

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Закриті станції синьої гілки метро в Києві використовуватимуться як укриття під час повітряної тривоги

13:37, 9 грудня 2023
Відповідним відомствам доручено провести додаткову перевірку безпеки таких укриттів.
Закриті станції синьої гілки метро в Києві використовуватимуться як укриття під час повітряної тривоги
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У суботу, 9 грудня, під головуванням  Віце-прем’єр-міністра з відновлення — Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За дорученням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля Комісією розглянуто ситуацію, що сталася на перегоні Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену Києва.

Про це повідомили у Департаменті комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

«За результатами заслуханих доповідей Комісією визнано, що у зв’язку з фільтрацією ґрунтових вод і виносом породи в тунель по І колії перегону між ст. «Деміївська» – ст. «Либідська» на дільниці в межах Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену м. Києва існує потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру», - сказано у повідомленні.

Комунальному підприємству «Київський метрополітен», зокрема, доручено невідкладно провести необхідні обстеження, визначити причини виникнення аварійної ситуації та вжити заходи з термінового виконання відновлювальних робіт. 

При цьому прийнято рішення, що станції та вестибюлі можуть використовуватися як укриття під час повітряної тривоги. Відповідним відомствам доручено провести додаткову перевірку безпеки таких укриттів.

Також Київська міська військова адміністрація повинна забезпечити організацію та перевезення населення дублюючими метрополітен маршрутами наземного транспорту між станціями «Либідська»-«Теремки».

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