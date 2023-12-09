Украина приближается к странам с низким уровнем коррупционных практик, — НАПК

Согласно новому исследованию, 60% украинцев не готовы использовать коррупционные практики ни в одной ситуации.

Фото: НАЗК

Украина приближается к странам с низким уровнем коррупционных практик. Об этом глава НАПК Александр Новиков заявил в эфире телемарафона.

По его словам, Агентство провело исследование, подтверждающее, что 60% украинцев не готовы использовать коррупционные практики ни в одной ситуации.

«В 2010 году уровень коррупционных практик в Украине составлял 60%, вдумайтесь, 60% граждан имели тот или иной коррупционный опыт. В 2019 году этот процент снизился до 27%, и на сегодняшний день он составляет лишь 17%. Это просто колоссальные цивилизационные изменения, свидетельствующие о том, что Украина приближается к некоррумпированным, а значит, богатым и безопасным странам. Если посмотреть мировую карту индекса восприятия коррупции, то войны и бедность присутствуют в тех странах, где высок уровень коррупционных практик. Украина выходит из такой группы стран», – отметил Новиков.

Глава НАПК отметил, что в Украине создана наиболее современная система для предотвращения коррупции. После 2014 года, когда победила Революция Достоинства, была создана и НАБУ, и НАПК, и ВАКС, и САП, то есть полная система, для того, чтобы обезопасить страну от коррупции, построить добродетель, а следовательно и эффективность государства, по убеждению Новикова, это произошло потому, что коррупция была вызовом для существования украинского государства.

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