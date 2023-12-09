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  1. В Украине

В Киеве из-за закрытия метро изменили дорожное движение на Лыбидской площади: карта проезда

12:55, 9 декабря 2023
Также планируется обустроить остановку общественного транспорта рядом с ТРЦ «Ocean Plaza».
В Киеве из-за закрытия метро изменили дорожное движение на Лыбидской площади: карта проезда
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В Киеве из-за закрытия станций метро синей ветки метро вводят изменения в организации дорожного движения на Лыбидской площади. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Отмечается, что движение по разворотным кольцам на площади Лыбидской будет разрешено только транспортным средствам, осуществляющим перевозку пассажиров по установленным маршрутам.

Для всех других транспортных средств разворот организован по маршруту: улица Большая Васильковская – улица Ковпака – улица Антоновича.

В дальнейшем будут установлены дорожные знаки, позволяющие движение разворотными кольцами только для общественного транспорта.

Для удобства пассажиров дополнительно предлагается обустроить остановку общественного транспорта по улице Антоновича, 176 (рядом с ТРЦ Ocean Plaza).

Карта проезда с учетом изменений:

Зеленые стрелки на схеме — движение по разворотным кольцам на площади Лыбидской для общественного транспорта.

Синие стрелки на схеме – для всех других транспортных средств.

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