У Києві через закриття метро змінили дорожній рух на Либідській площі: карта проїзду

Також планують облаштувати зупинку громадського транспорту поряд з ТРЦ «Ocean Plaza».

У Києві через закриття станцій метро синьої гілки метро запроваджують зміни в організації дорожнього руху на Либідській площі. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Зазначається, що рух розворотними кільцями на площі Либідській буде дозволено лише транспортним засобам, які здійснюють перевезення пасажирів за встановленими маршрутами.

Для всіх інших транспортних засобів розворот організовано за маршрутом: вулиця Велика Васильківська — вулиця Ковпака — вулиця Антоновича.

Надалі будуть встановлені дорожні знаки, які дозволятимуть рух розворотними кільцями лише для громадського транспорту.

Для зручності пасажирів додатково пропонується облаштувати зупинку громадського транспорту по вулиці Антоновича, 176 (поряд з ТРЦ «Ocean Plaza»).

Карта проїзду з урахуванням змін:

Зелені стрілки на схемі — рух розворотними кільцями на площі Либідській для громадського траснпорту.

Сині стрілки на схемі — для всіх інших транспортних засобів.

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