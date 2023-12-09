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Якщо представник вчинив правочин не в інтересах довірителя, а у власних, то це є підставою для визнання такого правочину недійсним, - Верховний Суд

У такому випадку довіритель не повинен доводити, що цей правочин вчинено не в його інтересах, збитковість правочину, недобросовісність чи нерозумність своїх дій.

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У метро Києва розглядають можливість запуску човникового руху на ділянці «Деміївська» – «Теремки»

20:35, 9 грудня 2023
Під час човникового руху один і той самий потяг рухається в обидва боки однією і тією самою колією.
У метро Києва розглядають можливість запуску човникового руху на ділянці «Деміївська» – «Теремки»
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
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Начальник «Київського метрополітену» Віктор Брагінський сьогодні, 9 грудня, під час брифінгу щодо поточної ситуації роботи метро розповів, що фахівці опрацьовують питання покращення сполучення, зокрема можливість запуску «човникового руху» між зачиненими станціями.

За його словами, для цього необхідно провести розрахунки та безпосередньо перевірити ефективність такого сполучення.

Під час човникового руху один і той самий потяг рухається в обидва боки однією і тією самою колією, без розвороту у кінцевих пунктах.

Як ми повідомляли, закриті станції синьої гілки метро в Києві використовуватимуться як укриття під час повітряної тривоги. Нагадаємо, що за дорученням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля Комісією розглянуто ситуацію, що сталася на перегоні Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену Києва.

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