Pantone назвав головний колір 2024 року

Кольором року вибрали Peach Fuzz (персиковий пух).

Джерело фото: pantone.com

Американський Інститут кольору Pantone обрав колір 2024 року — Peach Fuzz (персиковий пух). Там пояснили, що це оксамитовий ніжний персиковий тон, всеохоплюючий дух якого «збагачує розум, тіло та душу».

«У пошуках відтінку, який би відтворював наше вроджене прагнення до близькості та зв’язку, ми вибрали колір, що сяє теплом і сучасною елегантністю. Відтінок, який резонує зі співчуттям, пропонує тактильні обійми та легко поєднує молодість із позачасовим», — зазначили в інституті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.