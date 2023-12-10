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  1. Суспільство

Як часто можна здавати цільну кров – пояснюють у МОЗ

00:00, 10 грудня 2023
Донація 450 мл крові не є великим навантаженням на наш організм, пояснюють у МОЗ.
Як часто можна здавати цільну кров – пояснюють у МОЗ
Джерело фото: sbmf.org
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Чоловіки можуть здавати цільну кров не більше 5 разів на рік, жінки – не більше 4 разів на рік. Це – середня оптимальна кількість разів, щоб організм встиг відновити рівень еритроцитів та гемоглобіну, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.

В організмі людини приблизно 5-6 літрів крові (8% від маси тіла), і мільйони її клітин щодня гинуть та на зміну їм утворюються нові клітини крові. Життєвий цикл еритроцита триває 120 днів, а потім він йде на «реутилізацію», аби залізо з гемоглобіну не втрачалося.

Донація 450 мл крові не є великим навантаженням на наш організм, пояснюють у МОЗ.

Загальний об’єм крові відновлюється майже миттєво – за декілька хвилин. Найшвидше відновлюються компоненти плазми – протягом 24 годин. Еритроцити повертаються в норму за 4-6 тижнів, а рівень гемоглобіну – за 6-12 тижнів. 

Людина, яка здала кров ніяким чином не відчуває, що в її крові щось «відновлюється» чи чогось не вистачає.

Але кожен донор може допомогти організму відновитись простими діями:

  • пийте достатньо води;
  • харчуйтесь різноманітно та повноцінно;
  • додайте в раціон більше продуктів багатих на залізо: печінка, крупи, шпинат тощо;
  • їжа, багата на вітамін С допомагає засвоєнню заліза, тож додайте до страв томати, квашену капусту, перець тощо.

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