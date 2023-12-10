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Если представитель совершил сделку не в интересах доверителя, а в собственных, то это является основанием для признания такой сделки недействительной, - Верховный Суд

В таком случае доверитель не должен доказывать, что эта сделка совершена не в его интересах, убыточность сделки, недобросовестность или неразумность своих действий.

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  1. Общество

Как часто можно сдавать цельную кровь – объясняют в Минздраве

00:00, 10 декабря 2023
Донация 450 мл крови не является большой нагрузкой на наш организм, объясняют в Минздраве.
Как часто можно сдавать цельную кровь – объясняют в Минздраве
Источник фото: sbmf.org
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Мужчины могут сдавать цельную кровь не более 5 раз в год, женщины – не больше 4 раз в год. Это – среднее оптимальное количество раз, чтобы организм успел восстановить уровень эритроцитов и гемоглобина, сообщают в Министерстве здравоохранения.

В организме человека примерно 5-6 литров крови (8% от массы тела), и миллионы ее клеток ежедневно гибнут и на смену им образуются новые клетки крови. Жизненный цикл эритроцита длится 120 дней, а затем он идет на «реутилизацию», чтобы железо из гемоглобина не терялось.

Донация 450 мл крови не является большой нагрузкой на наш организм, объясняют в Минздраве.

Общий объем крови восстанавливается почти мгновенно – через несколько минут. Быстрее всего восстанавливаются компоненты плазмы – в течение 24 часов. Эритроциты возвращаются в норму за 4-6 недель, а уровень гемоглобина – за 6-12 недель.

Человек, сдавший кровь никоим образом не чувствует, что в его крови что-то «восстанавливается» или чего-то не хватает.

Но каждый донор может помочь организму восстановиться простыми действиями:

  • пейте достаточно воды;
  • питайтесь разнообразно и полноценно;
  • добавьте в рацион больше продуктов богатых железом: печень, крупы, шпинат и т.п.;
  • пища, богатая на витамин С помогает усвоению железа, поэтому добавьте к блюдам томаты, квашеную капусту, перец и т.п

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