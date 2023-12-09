В Украине появится современный реабилитационный центр для военных

В Украине появится реабилитационный центр для военных. Министерство обороны и всеукраинский проект RECOVERY договорились о партнерстве и сотрудничестве.
Об этом сообщили в Минобороны.
«Был сделан еще один шаг для создания современной системы реабилитации военнослужащих», - заявила заместитель Министра обороны Наталья Калмыкова.
Руководитель проекта RECOVERY отметила, что новый центр будет создан по мировым стандартам инклюзивности и технологичности.
Как мы писали, в Минобороны ожидают принятия закона, который усилит социальную защиту военнослужащих.
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