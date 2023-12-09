В МВД объяснили, какие случаи не будут считаться нарушением комендантского часа

Верховная Рада поддержала законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа.

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Как мы рассказывали, в субботу, 9 декабря, Верховная Рада поддержала законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа. Законопроект №10195 парламент принял в первом чтении.

Заместитель Министра внутренних дел Богдан Драпятый сообщил, что проект Закона предусматривает такие штрафы за нарушение:

Для физических лиц: 8 500 – 17 000 грн; в случае повторного нарушения: 17 000 - 34 000 грн.

Для субъектов хозяйствования: 51 000 – 102 000 грн; повторно: 170 000 - 340 000 грн.

По словам заместителя Министра внутренних дел, в процессе совместной проработки было согласовано урегулировать случаи, которые не являются нарушением комендантского часа:

если лицо следует к/из укрытий во время воздушной тревоги;

сопровождает раненых, тяжелобольных;

осуществляет меры по эвакуации населения или спасению имущества;

оказывает медицинскую (домедицинскую) помощь;

находится в состоянии крайней необходимости.

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