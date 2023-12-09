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Верховный Суд высказался об обязанности обвинения приобщать во время судебного разбирательства все собранные в ходе досудебного расследования доказательства

При проведении исследований эксперт использовал заключение другой экспертизы, которая стороной обвинения не предоставлялась суду для исследования, – что решил Верховный Суд.

Если представитель совершил сделку не в интересах доверителя, а в собственных, то это является основанием для признания такой сделки недействительной, - Верховный Суд

В таком случае доверитель не должен доказывать, что эта сделка совершена не в его интересах, убыточность сделки, недобросовестность или неразумность своих действий.

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Парламент принял в целом закон об усовершенствовании процедур судейской карьеры, предусматривающий повышение «минимального» вознаграждения членам Высшего совета правосудия и ВККС до 236 тысяч грн.

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  1. В Украине

В МВД объяснили, какие случаи не будут считаться нарушением комендантского часа

21:16, 9 декабря 2023
Верховная Рада поддержала законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа.
В МВД объяснили, какие случаи не будут считаться нарушением комендантского часа
Изображение: freepik.com
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Как мы рассказывали, в субботу, 9 декабря, Верховная Рада поддержала законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа. Законопроект №10195 парламент принял в первом чтении.

Заместитель Министра внутренних дел Богдан Драпятый сообщил, что проект Закона предусматривает такие штрафы за нарушение:

  • Для физических лиц: 8 500 – 17 000 грн; в случае повторного нарушения: 17 000 - 34 000 грн.
  • Для субъектов хозяйствования: 51 000 – 102 000 грн; повторно: 170 000 - 340 000 грн.

По словам заместителя Министра внутренних дел, в процессе совместной проработки было согласовано урегулировать случаи, которые не являются нарушением комендантского часа:

  • если лицо следует к/из укрытий во время воздушной тревоги;
  • сопровождает раненых, тяжелобольных;
  • осуществляет меры по эвакуации населения или спасению имущества;
  • оказывает медицинскую (домедицинскую) помощь;
  • находится в состоянии крайней необходимости.

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