Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кандидаты на должности судей апелляционных судов должны будут сообщить ВККС о наличии аккаунтов в соцсетях

Насколько такое требование окажется эффективным, пока неизвестно.

Руководитель САП и его заместители смогут подавать апелляционные и кассационные жалобы, независимо от их участия в судебном процессе

Изменениями в УПК руководителя САП и его заместителей наделили правом подавать апелляционные и кассационные жалобы, независимо от их участия в судебном производстве, а также уточнили, что спор о подследственности в уголовном производстве, которое может относиться к подследственности НАБУ, может решать руководитель САП.

Решение КСУ о малозначимости споров не признает неконституционными процессуальные фильтры в Верховном Суде, — мнение Кассационного хозяйственного суда

В КХС Верховного Суда считают, что решение КСУ по делу о малозначительности споров не касается процессуальных фильтров в кассационной инстанции, и дело на 1,24 млн грн малозначительно и не подлежит рассмотрению Верховным Судом.

Суд должен убедиться, что предоставленный адвокатом объем услуг и затраченное на это время соответствуют критерию реальности расходов, — ВС о возмещении расходов на профессиональную правовую помощь

Также Верховный Суд подчеркнул, что размер возмещения морального вреда не должен приводить к безосновательному обогащению потерпевшего.

Необходимо ли повторное назначение следователя или прокурора в уголовном производстве, которое было выделено или объединено с другим, - позиция ВС

В этом деле суды предыдущих инстанций указали, что при выделении материалов досудебного расследования в отдельное уголовное производство необходимо снова назначить следователя и прокурора в выделенном уголовном производстве, а потому все доказательства стороны обвинения недопустимы - какую позицию занял Верховный Суд.

  1. Фото
  2. / В Украине

Медведи и рыси: пограничники предупредили об опасности в Карпатах, фото

07:42, 10 декабря 2023
Фотоловушки пограничников поймали карпатскую любительницу селфи – рысь.
Медведи и рыси: пограничники предупредили об опасности в Карпатах, фото
Источник фото: dpsu.gov.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что уже за первую неделю зимы военнослужащие горных подразделений несколько раз применяли оружие, чтобы предупредительными выстрелами вверх отпугнуть диких медведей.

Также нередко охранникам границы встречаются и дикие кошки. Фотоловушки пограничников поймали карпатскую любительницу селфи – рысь.

«В очередной раз предостерегаем любителей экстремальных путешествий и нарушителей границы, кроме паводка, снега, мороза сегодня в пограничных лесах можно также встретить диких животных, которые могут нести угрозу жизни и здоровью человека», - подчеркнули в Госпогранслужбе.

Источник фото: dpsu.gov.ua

Подписывайтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Левчук
    Олена Левчук
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Світлана Дегтярьова
    Світлана Дегтярьова
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду