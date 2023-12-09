В Минобороны ожидают принятия закона, который усилит социальную защиту военнослужащих

Среди прочего законопроект предусматривает, что военнослужащие смогут лечиться за границей более четырех месяцев.

Источник фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту». Как пояснили в Министерстве обороны, он предусматривает ряд изменений в действующее законодательство для улучшения социальной защиты военнослужащих.

«В этом законопроекте больше десяти существенных нововведений. В частности, теперь военнослужащие смогут – на основании решения ВВК – лечиться за границей более четырех месяцев. Отдельно хочу отметить на пересмотре льгот за выслугу лет для определения размера пенсии», – сообщила заместительница Министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

«После принятия этих изменений прохождение военной службы во время военного положения будет засчитываться по принципу "месяц – за два месяца", – добавила заместительница Министра обороны. – Если же мы говорим о бойце, который принимает непосредственное участие в боевых действиях, то это – "месяц за четыре месяца", для пленных – "месяц за пять" (если пленение не было добровольным)».

Законопроект также предусматривает предоставление военнослужащим одноразового отпуска при рождении ребенка с сохранением денежного довольствия в полном объеме, освобождения от исполнения служебных обязанностей военнослужащих в случае болезни ребенка в возрасте до 14 лет, нуждающегося в стационарном лечении, с сохранением денежного довольствия на весь период болезни ребенка и ряд других изменений.

«Представители Минобороны активно работали над нормами этого законопроекта с народными избранниками. Надеюсь, Верховная Рада рассмотрит этот документ в ближайшее время», – отметила Наталья Калмыкова.

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