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У Міноборони чекають на ухвалення закону, що посилить соціальний захист військовослужбовців

19:33, 9 грудня 2023
Серед іншого законопроєкт передбачає, що військовослужбовці зможуть лікуватися за кордоном більш як чотири місяці.
У Міноборони чекають на ухвалення закону, що посилить соціальний захист військовослужбовців
Джерело фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
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У Верховній Раді зареєстровали законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист». Як пояснили у Міністерстві оборони, він передбачає низку змін до чинного законодавства для покращення соціального захисту військовослужбовців.

«У цьому законопроєкті більше десяти істотних нововведень. Зокрема, відтепер військовослужбовці зможуть – на підставі рішення ВЛК – лікуватися за кордоном більш як чотири місяці. Окремо хочу наголосити на перегляді пільг за вислугу років для визначення розміру пенсії», – повідомила заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова.

«Після ухвалення цих змін проходження військової служби під час воєнного стану зараховуватиметься за принципом "місяць – за два місяці", – додала заступниця Міністра оборони. – Якщо ж ми говоримо про бійця, який бере безпосередню участь у бойових діях, то це – "місяць за чотири місяці", для полонених - "місяць за п’ять" (якщо полонення не було добровільне)».

Законопроєкт також передбачає надання військовослужбовцям одноразової відпустки при народженні дитини зі збереженням грошового забезпечення у повному обсязі, звільнення від виконання службових обов’язків військовослужбовців у разі хвороби дитини віком до 14 років, яка потребує стаціонарного лікування, зі збереженням грошового забезпечення на весь період хвороби дитини та низку інших змін.

«Представники Міноборони активно працювали над нормами цього законопроєкту з народними обранцями. Сподіваюся, Верховна Рада розгляне цей документ найближчим часом», - зазначила Наталія Калмикова.

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