В Ужгороді знайшли і оштрафували чоловіка, який запускав феєрверки вночі

Поліцейським близько 1:00 на службовий планшет надійшла інформація про застосування піротехнічних засобів на одній із вулиць міста.

В Ужгороді притягнули до відповідальності чоловіка, який запускав феєрверки. Як повідомили у Патрульній поліції Закарпатської області, на днях близько 1:00 на службовий планшет надійшла інформація про застосування піротехнічних засобів на одній із вулиць міста.

Патрульні, які оперативно прибули на орієнтовне місце події, запуску салютів не виявили, а під час опрацювання виклику з'ясувати звідки саме їх запускали не вдалось, до того ж заявник не піднімав слухавку.

Однак, вранці патрульних зорієнтували на пошуки порушника, і вже невдовзі спільно з працівниками Ужгородського РУП його виявили.

Охоронці порядку притягнули до відповідальності громадянина за ст. 182 (Порушення тиші) КУпАП.

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