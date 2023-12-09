В Ужгороде нашли и оштрафовали мужчину, который запускал фейерверки ночью

Полицейским около 1:00 на служебный планшет поступила информация о применении пиротехнических средств на одной из улиц города.

В Ужгороде привлекли к ответственности мужчину, который запускал фейерверки. Как сообщили в Патрульной полиции Закарпатской области, на днях около 1:00 на служебный планшет поступила информация о применении пиротехнических средств на одной из улиц города.

Патрульные, которые оперативно прибыли на ориентировочное место происшествия, запуска салютов не обнаружили, а во время обработки вызова выяснить, откуда именно их запускали не удалось, к тому же заявитель не поднимал трубку.

Однако, утром патрульных сориентировались на поиски нарушителя, и уже вскоре совместно с работниками Ужгородского РУП его обнаружили.

Охранники порядка привлекли к ответственности гражданина по ст. 182 (Нарушение тишины) КУоАП.

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