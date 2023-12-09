Американский институт киноискусства выбрал 10 лучших фильмов 2023 года

Лауреаты соберутся для награждения 12 января 2024 года.

Источник фото: afi.com

Американский институт киноискусства объявил лауреатов премии AFI AWARDS 2023. Ими стали 10 фильмов этого года.

Лауреаты соберутся в пятницу, 12 января 2024 года, для награждения на ежегодном частном обеде AFI AWARDS.

Список фильмов:

«Американское чтиво» (American Fiction).

«Барби» (Barbie).

«Оставленные» (The Holdovers).

«Убийцы цветочной луны» (Killers of the Flower Moon).

«Маэстро» (Maestro).

«Май, декабрь» (May December).

«Оппенгеймер» (Oppenheimer).

«Прошедшие жизни» (Past Lives).

«Бедные-несчастные» (Poor Things).

«Человек-паук: Паутина вселенных» (Spider-Man: Across the Spider-Verse).

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