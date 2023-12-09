Американский институт киноискусства выбрал 10 лучших фильмов 2023 года

Американский институт киноискусства объявил лауреатов премии AFI AWARDS 2023. Ими стали 10 фильмов этого года.
Лауреаты соберутся в пятницу, 12 января 2024 года, для награждения на ежегодном частном обеде AFI AWARDS.
Список фильмов:
- «Американское чтиво» (American Fiction).
- «Барби» (Barbie).
- «Оставленные» (The Holdovers).
- «Убийцы цветочной луны» (Killers of the Flower Moon).
- «Маэстро» (Maestro).
- «Май, декабрь» (May December).
- «Оппенгеймер» (Oppenheimer).
- «Прошедшие жизни» (Past Lives).
- «Бедные-несчастные» (Poor Things).
- «Человек-паук: Паутина вселенных» (Spider-Man: Across the Spider-Verse).
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