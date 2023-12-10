В Киеве хвойные деревья обрабатывают для защиты от вандализма в предновогодний период

Обработка растений будет осуществляться специальными безвредными веществами, которые в теплом помещении выделяют неприятный запах.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В столице коммунальщики начали обработку хвойных деревьев в парках, скверах и лесах Киева для защиты от вандализма в предновогодний период. Кроме того, для недопущения самопроизвольных вырубок в зеленых зонах предусмотрено патрулирование.

Как сообщили в КГГА, обработка растений будет осуществляться специальными безвредными веществами (репеллентами), которые являются безопасными для растений, однако в теплом помещении выделяют неприятный запах. Обработанные деревья будут обозначаться специальными табличками. Особое внимание будет уделять защите молодых елей, сосен, туй, можжевельников и кипарисов.

Также в лесах, парках и скверах предусмотрены совместные рейдовые мероприятия и патрулирование с привлечением работников Государственной экологической инспекции Украины и должностных лиц патрульной полиции, отметили в КГГА.

«За каждое самовольно срубленное хвойное дерево предусмотрен штраф, размер которого зависит от величины и местонахождения зеленого насаждения. В лесах – от 759 до 3 432 гривен; в пределах города и других населенных пунктов – от 1152 до 1852 гривен; на территориях и объектах природно-заповедного фонда – от 11 495 до 52 311 гривен», - говорится в сообщении.

Как мы писали, в Киеве приобрести легальную елку можно будет до конца декабря на 150 официальных ярмарках.

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