У Києві хвойні дерева обробляють для захисту від вандалізму у передноворічний період

Обробка рослин здійснюватиметься спеціальними нешкідливими речовинами, які у теплому приміщенні виділяють неприємний запах.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

У столиці комунальники розпочали обробку хвойних дерев у парках, скверах і лісах Києва для захисту від вандалізму у передноворічний період. Окрім того, для недопущення самовільних вирубок у зелених зонах передбачено патрулювання.

Як повідомили у КМДА, обробка рослин здійснюватиметься спеціальними нешкідливими речовинами (репелентами), які є безпечними для рослин, утім у теплому приміщенні виділяють неприємний запах. Оброблені дерева позначатимуть спеціальними табличками. Особливу увагу приділятимуть захисту молодих ялин, сосен, туй, ялівців та кипарисів.

Також у лісах, парках і скверах передбачені спільні рейдові заходи та патрулювання із залученням працівників Державної екологічної інспекції України та посадовців патрульної поліції, зазначили у КМДА.

«За кожне самовільно зрубане хвойне дерево передбачено штраф, розмір якого залежить від величини та місцезнаходження зеленого насадження. У лісах – від 759 до 3 432 гривень; у межах міста та інших населених пунктів – від 1 152 до 1 852 гривень; на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду – від 11 495 до 52 311 гривень», - сказано у повідомленні.

Як ми писали, у Києві придбати легальну ялинку можна буде до кінця грудня на 150 офіційних ярмарках.

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