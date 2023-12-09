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Якщо представник вчинив правочин не в інтересах довірителя, а у власних, то це є підставою для визнання такого правочину недійсним, - Верховний Суд

У такому випадку довіритель не повинен доводити, що цей правочин вчинено не в його інтересах, збитковість правочину, недобросовісність чи нерозумність своїх дій.

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  1. Суспільство

Новий рік-2024: куди поставити живу ялинку, щоб вона не обсипалася, та як за нею доглядати

23:29, 9 грудня 2023
Живі ялинки та сосни мають обмежений термін служби і можуть швидко висохнути.
Новий рік-2024: куди поставити живу ялинку, щоб вона не обсипалася, та як за нею доглядати
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Різдво Христове за новоюліанським календарем, на який перейшла Україна, випадає на 25 грудня. Відповідно із кінця листопада вже відкрилися ялинкові ярмарки, де можна обрати головний атрибут зимових свят.

Живі ялинки та сосни мають обмежений термін служби і можуть швидко висохнути. Щоб новорічне дерево тішило своєю красою на Різдво та Новий рік, потрібно знати, куди його поставити та як за ним доглядати. Про це розповідає видання Еxpress.co.uk

Різдвяні ялинки мають чудовий вигляд поряд із каміном, натуральним або штучним, але розміщувати дерево поряд із джерелом тепла насправді є величезною помилкою.

Розміщення ялинки поряд із батареєю опалення, дров'яною піччю, каміном або підлогою з підігрівом може призвести до того, що вона висохне, матиме зів'ялий вигляд і втратить хвою вже перед Різдвом.

Якщо в будинку є підлога з підігрівом, спробуйте відключити її в зоні, де стоїть ялинка.

Якщо ви не можете уникнути теплого місця, переконайтеся, що підставка або ящик постійно наповнені водою, оскільки ялинка використовує до двох літрів води на день.

Незважаючи на поширену думку, не буває надмірного поливання ялинки.

Що стосується температури води, то, як і більшість інших рослин, ялинки віддають перевагу холодній воді, і надмірного поливання не буває, якщо ви не наповнюєте підставку щогодини.

Ідеальна вологість у будинку взимку становить від 45 до 50 відсотків, а також це ідеальний рівень вологості, який потрібний вашій ялинці. Якщо повітря надто сухе, це призведе до в'янення дерева, і в цьому разі використовуйте зволожувач повітря, щоб підвищити вологість повітря та допомогти вашій ялинці залишатися живою та свіжою до кінця святкового сезону.

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