70-річні пенсіонери можуть отримати надбавку до виплат: які умови

Деяким українським пенсіонерам можуть призначити компенсаційну доплату. Її розмір залежить від віку та розміру пенсійної виплати.
Так, до Пенсійного фонду звернувся пенсіонер із запитанням: «Підкажіть, будь ласка, відомо, що пенсіонерам, яким виповнилося 70 років, нараховується доплата 300 грн. Це всім без винятку чи лише тим пенсіонерам, які мають повний трудовий стаж?
У ПФУ дали відповідь, що на компенсаційну доплату за вік мають право особи, загальний розмір пенсії яких не перевищує 10340,35 грн. «А це означає, якщо розмір пенсії у Вас менший за 10340,35 грн, то доплата буде встановлена, коли Ви досягнете 70-річчя», — зазначила пресслужба.
Також компенсаційна доплата належить пенсіонерам віком від 75 років у сумі 456 гривень та пенсіонерам віком від 80 років – 570 гривень.
Є дві головні умови для призначення цієї надбавки – це, власне, досягнення певного віку та розмір пенсії менший за 10340,35 грн.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.