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У такому випадку довіритель не повинен доводити, що цей правочин вчинено не в його інтересах, збитковість правочину, недобросовісність чи нерозумність своїх дій.

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70-річні пенсіонери можуть отримати надбавку до виплат: які умови

23:00, 9 грудня 2023
На компенсаційну доплату за вік мають право особи, загальний розмір пенсії яких не перевищує 10340,35 грн.
70-річні пенсіонери можуть отримати надбавку до виплат: які умови
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Деяким українським пенсіонерам можуть призначити компенсаційну доплату. Її розмір залежить від віку та розміру пенсійної виплати.

Так, до Пенсійного фонду звернувся пенсіонер із запитанням: «Підкажіть, будь ласка, відомо, що пенсіонерам, яким виповнилося 70 років, нараховується доплата 300 грн. Це всім без винятку чи лише тим пенсіонерам, які мають повний трудовий стаж?

У ПФУ дали відповідь, що на компенсаційну доплату за вік мають право особи, загальний розмір пенсії яких не перевищує 10340,35 грн. «А це означає, якщо розмір пенсії у Вас менший за 10340,35 грн, то доплата буде встановлена, коли Ви досягнете 70-річчя», — зазначила пресслужба.

Також компенсаційна доплата належить пенсіонерам віком від 75 років у сумі 456 гривень та пенсіонерам віком від 80 років – 570 гривень.

Є дві головні умови для призначення цієї надбавки – це, власне, досягнення певного віку та розмір пенсії менший за 10340,35 грн.

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