70-річні пенсіонери можуть отримати надбавку до виплат: які умови

На компенсаційну доплату за вік мають право особи, загальний розмір пенсії яких не перевищує 10340,35 грн.

Деяким українським пенсіонерам можуть призначити компенсаційну доплату. Її розмір залежить від віку та розміру пенсійної виплати.

Так, до Пенсійного фонду звернувся пенсіонер із запитанням: «Підкажіть, будь ласка, відомо, що пенсіонерам, яким виповнилося 70 років, нараховується доплата 300 грн. Це всім без винятку чи лише тим пенсіонерам, які мають повний трудовий стаж?

У ПФУ дали відповідь, що на компенсаційну доплату за вік мають право особи, загальний розмір пенсії яких не перевищує 10340,35 грн. «А це означає, якщо розмір пенсії у Вас менший за 10340,35 грн, то доплата буде встановлена, коли Ви досягнете 70-річчя», — зазначила пресслужба.

Також компенсаційна доплата належить пенсіонерам віком від 75 років у сумі 456 гривень та пенсіонерам віком від 80 років – 570 гривень.

Є дві головні умови для призначення цієї надбавки – це, власне, досягнення певного віку та розмір пенсії менший за 10340,35 грн.

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