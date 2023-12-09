70-летние пенсионеры могут получить надбавку к выплатам: какие условия

На компенсационную доплату за возраст имеют право лица, общий размер которых не превышает 10340,35 грн.

Некоторым украинским пенсионерам могут назначить компенсационную доплату. Ее размер зависит от возраста и размера пенсионной выплаты.

В Пенсионный фонд обратился пенсионер с вопросом: «Подскажите, пожалуйста, известно, что пенсионерам, которым исполнилось 70 лет, начисляется доплата 300 грн. Это всем без исключения или только пенсионерам, которые имеют полный трудовой стаж?

В ПФУ ответили, что на компенсационную доплату за возраст имеют право лица, общий размер пенсии которых не превышает 10340,35 грн. «А это значит, если размер пенсии у Вас меньше 10340,35 грн, то доплата будет установлена, когда Вы достигнете 70-летия», — отметила пресс-служба.

Также компенсационная доплата принадлежит пенсионерам в возрасте от 75 лет на сумму 456 гривен и пенсионерам в возрасте от 80 лет – 570 гривен.

Есть два главных условия для назначения этой надбавки – это, собственно, достижение определенного возраста и размер пенсии меньше 10340,35 грн.

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