В Одессе пассажирский поезд наехал на мужчину, сидевшего на путях

Потерпевший получил травмы, несовместимые с жизнью.

В субботу, 9 декабря, на станции «Ивановский путепровод» в Одессе пассажирский поезд наехал на мужчину. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

«В результате наезда пассажирского поезда, следовавшего из столицы в Одессу, пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью», - говорится в сообщении.

По словам машиниста, несмотря на поданные им звуковые сигналы и примененное экстренное торможение, избежать наезда на сидевшего на путях мужчину не удалось.

Полицейские устанавливают личность погибшего и полные обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, если они повлекли гибель людей).

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