В Одесі пасажирський потяг наїхав на чоловіка, який сидів на коліях

Потерпілий отримав травми, несумісні з життям.

У суботу, 9 грудня, на станції «Іванівський шляхопровід» в Одесі пасажирський потяг наїхав на чоловіка. Про це повідомляє пресслужба поліції.

«Унаслідок наїзду пасажирського потяга, який прямував зі столиці до Одеси, потерпілий отримав травми, несумісні з життям», - йдеться у повідомленні.

Зі слів машиніста, попри подані ним звукові сигнали та застосоване екстрене гальмування, уникнути наїзду на чоловіка, який сидів на коліях, не вдалося.

Наразі поліцейські встановлюють особу загиблого та повні обставини події. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, якщо вони спричинили загибель людей).

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