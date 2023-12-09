Для граждан – от 8500 грн, для бизнеса – от 51 тысяч грн: Рада поддержала законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа

Парламент принял за основу законопроект об административной ответственности за нарушение комендантского часа.

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В субботу, 9 декабря, Верховная Рада поддержала законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа. Законопроект №10195 парламент принял в первом чтении. За него проголосовали 233 депутата.

Законопроект предусматривает дополнение Кодекса новой статьей 210-2. Вместе с тем, изменениями в статью 262 КУоАП предусматривается предоставить право органам полиции производить административное задержание в отношении нарушителей комендантского часа.

Какие будут штрафы

Следовательно, нарушение комендантского часа (запрет пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений) – будет влечь наложение штрафа на граждан от 8 500 до 17 000 грн.

За совершение этих же действий в течение года – штраф для граждан от 17000 до 34000 грн.

Нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаски или режима работы во время действия военного положения – влечет наложение штрафа на руководителя субъекта хозяйствования, физическое лицо-предпринимателя от 51 000 до 102 000 грн.

Эти же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такое же нарушение, – влекут наложение штрафа на руководителя субъекта хозяйствования, ФЛП от 170 000 до 340 000 грн.

Кроме того, изменениями в статью 262 КУоАП предполагается предоставить право органам полиции производить административное задержание в отношении нарушителей комендантского часа.

Наряду с этим предусматривается внесение изменений в Закон Украины «О правовом режиме военного положения» о наделении военных администраций полномочиями по установлению на соответствующей территории режима работы субъектов хозяйствования.

Админзадержание и штрафы уровня Уголовного кодекса

Ранее в Комитете по вопросам правоохранительной деятельности отметили, что «в целом законопроект получил одобрительные выводы», однако, как Министерство юстиции Украины, так и Главное научно-экспертное управление ВР указали, что предложенный законопроектом размер штрафа не соответствует степени общественной опасности административного правонарушения. Подобные размеры штрафов предусмотрены в уголовном законодательстве за совершение уголовных правонарушений.

Для сравнения отметим, что размер штрафа за уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины «Колаборационная деятельность» составляет от тридцати до десяти тысяч НМДГ. Таким образом, в проекте продолжается ложная практика установления за совершение административного проступка размера штрафа, который равен или даже больше, чем размер штрафа как уголовного наказания», - указали в ГНЭУ.

Также ГНЭУ указало, что в уточнении нуждаются предложения законопроекта о предоставлении уполномоченным лицам Национальной полиции права осуществлять административное задержание лица в случаях нарушения им требований или при невыполнении мер правового режима военного положения.

Так, например, нарушение лицом комендантского часа в случаях, если оно не может подтвердить свою личность, может служить основанием для административного задержания такого лица. Однако административное задержание является одним из наиболее строгих ограничительных мер административного принуждения, и его применение должно быть обоснованным и соответствовать уровню общественной опасности совершаемого деяния. Административное задержание должно производиться только в тех случаях, когда необходимо: немедленно прекратить административное правонарушение, когда исчерпаны другие меры воздействия; установить личность нарушителя; составить протокол об административном правонарушении в случае невозможности составления его на месте совершения правонарушения, если составление протокола обязательно; обеспечить своевременное и правильное рассмотрение дел и исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях (ч. 1 ст. 260 КУоАП). В связи с этим даже формальное существование возможности применения административного задержания за любое нарушение требований или невыполнение мер правового режима военного положения, например, к руководителю предприятия за невыполнение им требований светомаскировки (если его действия при этом не подпадают под признаки злостного неповиновения законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего), выглядит, по мнению ГНЭУ, неоправданно.

Слез заметить, что во время заседания членами Комитета высказаны некоторые предложения, требующие решения при подготовке законопроекта ко второму чтению, в частности указать в статье 210-2 КУоАП перечень уважительных причин, при наличии которых лицо не может быть привлечено к ответственности за нарушение или неисполнение требований правового режима военного положения. Пока законопроект рекомендуется принять в первом чтении.

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