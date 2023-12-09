В Киеве водитель авто Porsche заранее не выбрал соответствующую полосу для движения и получил штраф

В Киеве на днях инспекторы заметили транспортное средство Porsche, водитель которого нарушил ПДД и заранее не выбрал соответствующую полосу движения.
Как сообщили в Патрульной полиции, охранники порядка остановили автомобиль и составили на водителя соответствующие административные материалы.
Водителям напомнили, как не нарушать в таком случае:
- Необходимо заранее обратить внимание на информационно-указательный знак 5.16 «Направления движения по полосам» и правильно расположить свое транспортное средство на проезжей части для осуществления маневра.
- Знак 5.16 показывает количество полос на перекрестке и разрешенные направления движения для транспортных средств по каждому из них.
В случае, если вы оказались в полосе, с которой движение в запланированном вами направлении запрещено, следует ехать в разрешенном направлении, не нарушая правила дорожного движения, отмечают в полиции.
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