В Киеве водитель авто Porsche заранее не выбрал соответствующую полосу для движения и получил штраф

Патрульные составили на водителя соответствующие административные материалы за нарушение ПДД.

Скриншот из видео

В Киеве на днях инспекторы заметили транспортное средство Porsche, водитель которого нарушил ПДД и заранее не выбрал соответствующую полосу движения.

Как сообщили в Патрульной полиции, охранники порядка остановили автомобиль и составили на водителя соответствующие административные материалы.

Водителям напомнили, как не нарушать в таком случае:

Необходимо заранее обратить внимание на информационно-указательный знак 5.16 «Направления движения по полосам» и правильно расположить свое транспортное средство на проезжей части для осуществления маневра.

Знак 5.16 показывает количество полос на перекрестке и разрешенные направления движения для транспортных средств по каждому из них.

В случае, если вы оказались в полосе, с которой движение в запланированном вами направлении запрещено, следует ехать в разрешенном направлении, не нарушая правила дорожного движения, отмечают в полиции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.