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  1. В Украине

В Киеве водитель авто Porsche заранее не выбрал соответствующую полосу для движения и получил штраф

19:15, 9 декабря 2023
Патрульные составили на водителя соответствующие административные материалы за нарушение ПДД.
В Киеве водитель авто Porsche заранее не выбрал соответствующую полосу для движения и получил штраф
Скриншот из видео
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В Киеве на днях инспекторы заметили транспортное средство Porsche, водитель которого нарушил ПДД и заранее не выбрал соответствующую полосу движения.

Как сообщили в Патрульной полиции, охранники порядка остановили автомобиль и составили на водителя соответствующие административные материалы.

Водителям напомнили, как не нарушать в таком случае:

  • Необходимо заранее обратить внимание на информационно-указательный знак 5.16 «Направления движения по полосам» и правильно расположить свое транспортное средство на проезжей части для осуществления маневра.
  • Знак 5.16 показывает количество полос на перекрестке и разрешенные направления движения для транспортных средств по каждому из них.

В случае, если вы оказались в полосе, с которой движение в запланированном вами направлении запрещено, следует ехать в разрешенном направлении, не нарушая правила дорожного движения, отмечают в полиции.

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