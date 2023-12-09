НАПК до 10 декабря откроет Реестр деклараций: Александр Новиков рассказал детали

НАПК и НАБУ будут иметь доступ в том числе и к той информации, к которой не будет доступа общественность.

В ночь на 10 декабря истекает срок, в течение которого Национальное агентство по предотвращению коррупции должно открыть доступ в Реестр деклараций. Об этом напомнил глава НАПК Александр Новиков в эфире телемарафона и рассказал детали.

«Пока мы не видим никаких оговорок, которые делают невозможным открытие публичного доступа для всех граждан Украины о состоянии служащих, кроме тех, которые осуществляют защиту нашей независимости и территориальной целостности», — сказал Новиков.

Глава НАПК отметил, что НАПК и НАБУ будут иметь доступ в том числе и к той информации, к которой не будет доступа общественность для того, чтобы обеспечить добродетель руководителей всех уровней декларантов, даже тех, о которых нет открытых данных (чьи декларации не будут публичными)».

«Это определено правилами декларирования — и кто представляет декларацию, и чьи декларации не будут публичными, определяет только один орган — ВРУ», — добавил чиновник.

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