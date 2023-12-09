Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Водитель международных перевозок не мог трудоустроиться в Украине и платить алименты на содержание детей, — ВС оставил в силе приговор суда

Мужчина ссылался на ограничение права выезда мужчин за пределы Украины

Верховный Суд высказался об обязанности обвинения приобщать во время судебного разбирательства все собранные в ходе досудебного расследования доказательства

При проведении исследований эксперт использовал заключение другой экспертизы, которая стороной обвинения не предоставлялась суду для исследования, – что решил Верховный Суд.

Если представитель совершил сделку не в интересах доверителя, а в собственных, то это является основанием для признания такой сделки недействительной, - Верховный Суд

В таком случае доверитель не должен доказывать, что эта сделка совершена не в его интересах, убыточность сделки, недобросовестность или неразумность своих действий.

Верховная Рада приняла изменения в процедуры судейской карьеры и повысила зарплаты членам ВРП и ВККС

Парламент принял в целом закон об усовершенствовании процедур судейской карьеры, предусматривающий повышение «минимального» вознаграждения членам Высшего совета правосудия и ВККС до 236 тысяч грн.

Верховная Рада рассмотрит изменения в Гражданский кодекс относительно изменений в корпоративных отношениях

Также предлагается определить, что сведения о местонахождении юридического лица включаются в единый государственный реестр.

  1. В Украине

НАПК до 10 декабря откроет Реестр деклараций: Александр Новиков рассказал детали

16:41, 9 декабря 2023
НАПК и НАБУ будут иметь доступ в том числе и к той информации, к которой не будет доступа общественность.
НАПК до 10 декабря откроет Реестр деклараций: Александр Новиков рассказал детали
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В ночь на 10 декабря истекает срок, в течение которого Национальное агентство по предотвращению коррупции должно открыть доступ в Реестр деклараций. Об этом напомнил глава НАПК Александр Новиков в эфире телемарафона и рассказал детали.

«Пока мы не видим никаких оговорок, которые делают невозможным открытие публичного доступа для всех граждан Украины о состоянии служащих, кроме тех, которые осуществляют защиту нашей независимости и территориальной целостности», — сказал Новиков.

Глава НАПК отметил, что НАПК и НАБУ будут иметь доступ в том числе и к той информации, к которой не будет доступа общественность для того, чтобы обеспечить добродетель руководителей всех уровней декларантов, даже тех, о которых нет открытых данных (чьи декларации не будут публичными)».

«Это определено правилами декларирования — и кто представляет декларацию, и чьи декларации не будут публичными, определяет только один орган — ВРУ», — добавил чиновник.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео