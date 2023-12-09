НАЗК до 10 грудня відкриє Реєстр декларацій: Олександр Новіков розповів деталі

НАЗК і НАБУ матимуть доступ у тому числі й до тієї інформації, до якої не матиме доступу громадськість.

В ніч на 10 грудня закінчується термін, впродовж якого Національне агентство з питань запобігання корупції має відкрити доступ до Реєстру декларацій. Про це нагадав очільник НАЗК Олександр Новіков у ефірі телемарафону і розповів деталі.

«Наразі ми не бачимо жодних застережень, які унеможливлять відкриття публічного доступу для всіх громадян України про статки службовців, окрім тих, які здійснюють захист нашої незалежності й територіальної цілісності», — сказав Новіков.

Очільник НАЗК зазначив, що НАЗК і НАБУ «матимуть доступ у тому числі й до тієї інформації, до якої не матиме доступу громадськість, для того, аби забезпечити доброчесність керівників всіх рівнів декларантів, навіть тих, про яких немає відкритих даних (чиї декларації не будуть публічними)».

«Це визначено правилами декларування — і хто подає декларацію, і чиї декларації не будуть публічними, визначає тільки один орган — ВРУ», — додав посадовець.

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