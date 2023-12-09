У Києві водій авто Porsche завчасно не обрав відповідну смугу для руху і отримав штраф

Патрульні склали на водія відповідні адміністративні матеріали за порушення ПДР.

Скріншот із відео

У Києві на днях інспектори помітили транспортний засіб Porsche, водій якого порушив ПДР та завчасно не обрав відповідну смугу для руху.

Як повідомили у Патрульній поліції, охоронці порядку зупинили автівку та склали на керманича відповідні адміністративні матеріали.

Водіям нагадали, як не порушувати у такому випадку:

Необхідно завчасно звернути увагу на інформаційно-вказівний знак 5.16 «Напрямки руху по смугах» й правильно розташувати свій транспортний засіб на проїзній частині для здійснення маневру.

Знак 5.16 показує кількість смуг на перехресті та дозволені напрямки руху для транспортних засобів по кожній з них.

У випадку, якщо ви опинилися у смузі, з якої рух у запланованому вами напрямку заборонений, слід їхати у дозволеному напрямку, не порушуючи правила дорожнього руху, наголошують у поліції.

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