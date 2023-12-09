Новый год-2024: куда поставить живую елку, чтобы она не осыпалась, и как за ней ухаживать

Живые елки и сосны имеют ограниченный срок службы и могут быстро высохнуть.

Рождество Христово по новоюлианскому календарю, на который перешла Украина, выпадает на 25 декабря. Соответственно, с конца ноября уже открылись елочные ярмарки, где можно выбрать главный атрибут зимних праздников.

Живые елки и сосны имеют ограниченный срок службы и могут быстро высохнуть. Чтобы новогоднее дерево радовало своей красотой на Рождество и Новый год, нужно знать, куда его поставить и как за ним ухаживать. Об этом рассказывает издание Еxpress.co.uk

Рождественские елки прекрасно выглядят рядом с камином, натуральным или искусственным, но размещать дерево рядом с источником тепла на самом деле является огромной ошибкой.

Размещение елки рядом с батареей отопления, дровяной печью, камином или полом с подогревом может привести к тому, что она высохнет, будет увядшим и потеряет хвою уже перед Рождеством.

Если в доме есть пол с подогревом, попытайтесь отключить его в зоне, где стоит елка.

Если вы не можете избежать теплого места, убедитесь, что подставка или ящик постоянно наполнены водой, поскольку елка использует до двух литров воды в день.

Несмотря на распространенное мнение, не бывает излишней поливки елки.

Что касается температуры воды, то, как и большинство других растений, елки предпочитают холодную воду, и чрезмерной поливки не бывает, если вы не наполняете подставку каждый час.

Идеальная влажность дома зимой составляет от 45 до 50 процентов, а также это идеальный уровень влажности, который нужен вашей елке. Если воздух слишком сухой, это приведет к увяданию дерева, и в этом случае используйте увлажнитель воздуха, чтобы повысить влажность воздуха и помочь вашей елке оставаться живой и свежей до конца праздничного сезона.

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