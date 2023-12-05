В Киеве приобрести легальную елку можно будет до конца декабря на 150 официальных ярмарках

На официальных точках продаж каждое новогоднее дерево имеет идентификационную бирку с цифровым номером.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве до 31 декабря будут функционировать 150 законно размещенных сезонных ярмарок по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений. Об этом пишет КГГА.

В Департаменте промышленности и развития предпринимательства призывают покупать хвойные деревья исключительно на официальных точках продаж, ведь на стихийных рынках елки реализуются без документов и могут быть вредными. Хвойные деревья, реализуемые на официальных точках продаж, выращены на специальных плантациях лесными хозяйствами.

Как отличить официальную ярмарку по продаже хвойных деревьев от стихийной:

на официальных точках продаж каждое новогоднее дерево имеет идентификационную бирку с цифровым номером, по которому можно проверить легальность происхождения дерева;

площадка должна быть надлежаще обустроена и размещаться по адресу в соответствии с перечнем сезонных ярмарок по продаже натуральных хвойных деревьев.

Список локаций, которые постепенно заработают в столице, можно посмотреть здесь.

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