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  1. В Украине

Ввоз и учет гуманитарной помощи: что нужно знать

15:38, 5 декабря 2023
Завозить гуманитарную помощь в Украину могут получатели – юридические лица, зарегистрированные в Реестре получателей гуманитарной помощи.
Ввоз и учет гуманитарной помощи: что нужно знать
Фото: ukrinform.com
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Министерство социальной политики Украины напомнило о новых правилах ввоза гуманитарной помощи.

Завозить гуманитарную помощь в Украину могут получатели – юридические лица, зарегистрированные в Реестре получателей гуманитарной помощи. Это норма законодательства.

Зареєструватись в Реєстрі можна онлайн за допомогою КЕП на сайті – Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги.

Детальна інструкцію з користування системою:

Також за посиланням можна знайти відповіді на запитання, які найчастіше виникали під час введення нових правил.

З 1 грудня, окрім можливості потрапити в Реєстр та офіційно мати статус отримувача, в організацій з’явилась можливість використовувати цифровий механізм для ввезення та обліку гуманітарної допомоги.

На платформі отримувач може формувати дані про вантаж, митну декларацію, подавати звіт.

Нагадуємо, що до 1 квітня наступного року лишається можливість завезти гуманітарку за паперовою декларацією. Її подаєте безпосередньо під час митного оформлення.

Важливо! Форма митної декларації оновлена – у ній обов’язково має бути вказаний номер отримувача гуманітарної допомоги (чотири цифри, які отримуєте після реєстрації через Автоматизовану систему).

Форма декларації:

Незалежно від обраного способу завезення гуманітарки, до 31 березня наступного року всі отримувачі повинні будуть подати звіт у систему про цільове використання гуманітарної допомоги, яку завезли з 1 грудня.

Щодо вввезення автівок для Сил Оборони.

Вся детальна інформація міститься у Методичних рекомендаціях:

Наразі можна використувати два варіанти завезення транспорту.

Перший – це цифровий механізм, де отримувач формує декларацію через Автоматизовану систему.

Другий – використання паперової декларації, посилання на яку було вище. Зверніть увагу, у такому випадку в декларації можна НЕ вказувати номер отримувача гуманітарної допомоги, але необхідно вписати номер військової частини. Всі інші дані, якщо вони не відомі, можна не вказувати.

Ранее сообщалось, может ли руководитель организации делегировать право вносить данные в Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи другому лицу.

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