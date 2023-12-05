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  1. В Украине

14 килограммов мяса за 69 гривен: в Киеве суд наказал мужчину, который хитрым способом обвесил супермаркет

23:01, 5 декабря 2023
Он взвесил товар, придерживая его при этом, чтобы вес показал цифру значительно меньше настоящей.
14 килограммов мяса за 69 гривен: в Киеве суд наказал мужчину, который хитрым способом обвесил супермаркет
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В Киеве осудили мужчину, который хитрым образом обвесил супермаркет. Об этом говорится в приговоре Дарницкого районного суда города Киева.

Так, мужчина накупил в супермаркете мясо, однако неправильного его взвесил. В частности, он приобрел 7 кг 400 грамм филе индейки, почти 7 кг свинины. За это мужчина заплатил 69 грн. Это заметила охрана магазина и задержала киевлянина.

В суде мужчина объяснил, что действительно хотел купить мясо в свой день рождения. Он все уважил и рассчитался на кассах самообслуживания. Затем охрана его задержала и предложила перевесить товар. Поскольку при нем не было паспорта – охрана вызвала полицию. Тогда мясо перевесили и оказалось, что его вес другой.

Работник супермаркета сообщил, что ему "позвонил охранник и сказал, что не правильно взвешивается товар, а именно покупатель взял больше, а на кассе вес меньше". Товар у покупателя забрали, поэтому супермаркет нет претензий к подозреваемому.

Суд установил, что подозреваемый взвесил товар, придерживая его при этом, чтобы вес показал цифру значительно меньше настоящей. Поэтому вместо 1500 грн человек заплатил 70 грн.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 УК Украины. Мужчину приговорили к 200 часам общественных часов, однако суд закрыл дело в связи с истечением сроков давности.

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