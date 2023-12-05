Сколько часов теории и практики должен пройти кандидат в водители в автошколе

Кандидаты в водители, которые решили овладевать знаниями не самостоятельно, а обратиться в автошколу, должны пройти определенное количество часов теории и практики.
Как рассказали в Главном сервисном центре МВД, в целом кандидат в водители на категорию В проходит в автошколе:
- 64 часа теории
Что касается практических занятий, то здесь ситуация следующая:
- 40 часов для транспортных средств с механической коробкой передач
- 38 часов для транспортных средств с автоматической коробкой передач
Продолжительность занятия – 45 мин.
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