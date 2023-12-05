Сколько часов теории и практики должен пройти кандидат в водители в автошколе

В автошколе следует пройти определенное количество часов теории и практики.

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Кандидаты в водители, которые решили овладевать знаниями не самостоятельно, а обратиться в автошколу, должны пройти определенное количество часов теории и практики.

Как рассказали в Главном сервисном центре МВД, в целом кандидат в водители на категорию В проходит в автошколе:

64 часа теории

Что касается практических занятий, то здесь ситуация следующая:

40 часов для транспортных средств с механической коробкой передач

38 часов для транспортных средств с автоматической коробкой передач

Продолжительность занятия – 45 мин.

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