Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада частично отменит «правки Лозового» в УПК: Комитет поддержал законопроект

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять во втором чтении и в целом закон об обособлении САП, также предусматривающий отмену «правок Лозового».

Непродолжительное пребывание судей в совещательной комнате до принятия решения не может свидетельствовать о нарушении УПК, — Верховный Суд

Сторона защиты считала, что тексты приговора и определения были составлены за пределами совещательных комнат, о чем, по их мнению, свидетельствует незначительная продолжительность пребывания судей в совещательной комнате.

В Хозяйственном суде Одесской области из-за хакерской атаки приостановлена работа документооборота суда – судебные заседания пока проводиться не будут

До сих пор в суде приостановлен документооборот, поэтому судебные заседания с 30 ноября не проводятся.

«Хороший парень – не профессия», - в «Слуге народа» раскритиковали министра Оксена Лисового

Нардеп от «Слуги народа» Виталий Безгин подверг критике министра Оксена Лисового за то, что тот невежливо отвечает на запросы народных депутатов.

Конкурс на должности судей ВАКС: кандидаты могут подать документы с 1 по 15 марта 2024 года

Конкурс состоится на 25 вакантных должностей судей ВАКС и АП ВАКС.

  1. В Украине

Укрзализныця на зимние праздники запустит специальные поезда в Карпаты

10:24, 6 декабря 2023
Уже доступны билеты на новые рейсы поездов Укрзализныци в горные районы Украины.
Укрзализныця на зимние праздники запустит специальные поезда в Карпаты
Источник фото: Укрзализныця
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

"Укрзализныця" сообщила о запуске специальных маршрутов в горные районы Украины по случаю наступления рождественско-новогодних праздников.

Сейчас уже можно приобрести билеты на новый поезд под номером 194/193, который следует из Кривого Рога в Ясини. Этот поезд в новом расписании обеспечивает удобные связи между Криворожьем и горными станциями Яремче, Микуличин, Татаров-Буковель, Ворохта и Ясиня.

Поезд №194/193 будет отправляться из Кривого Рога с 17 декабря через день в 11:02 и прибывать в Ясиня в 10:06. В обратном направлении, из Ясини, он отправится с 18 декабря в 13:28 и прибудет в Кривой Рог в 10:34.

Также уже доступны билеты на другие новые поезда: №143/144 - 142/141 Сумы, Чернигов - Ивано-Франковск и №365/366 Луцк - Рахов.

Поезд №143/144 - 142/141, курсирующий из Сум и Чернигова в Ивано-Франковск, отправится из Сум 11 декабря в 19:01, из Чернигова - в 21:18, и прибудет в Ивано-Франковск в 13:20. В обратном направлении, из Ивано-Франковска, поезд отправится с 12 декабря в 14:44 и прибудет в Чернигов в 7:26, в Сумы - в 9:56.

Поезд №365/366 Рахов - Луцк отправится из Рахова 20 декабря в 19:37 и прибудет в Луцк в 11:30. В обратном направлении, из Луцка, он отправится с 21 декабря в 17:45 и прибудет в Рахов в 8:55.

Все билеты уже доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", на официальном веб-сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Дришлюк
    Андрій Дришлюк
    заступник голови Одеського апеляційного суду
  • Наталія Кухарська
    Наталія Кухарська
    суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області