Укрзализныця на зимние праздники запустит специальные поезда в Карпаты

Уже доступны билеты на новые рейсы поездов Укрзализныци в горные районы Украины.

Источник фото: Укрзализныця

"Укрзализныця" сообщила о запуске специальных маршрутов в горные районы Украины по случаю наступления рождественско-новогодних праздников.

Сейчас уже можно приобрести билеты на новый поезд под номером 194/193, который следует из Кривого Рога в Ясини. Этот поезд в новом расписании обеспечивает удобные связи между Криворожьем и горными станциями Яремче, Микуличин, Татаров-Буковель, Ворохта и Ясиня.

Поезд №194/193 будет отправляться из Кривого Рога с 17 декабря через день в 11:02 и прибывать в Ясиня в 10:06. В обратном направлении, из Ясини, он отправится с 18 декабря в 13:28 и прибудет в Кривой Рог в 10:34.

Также уже доступны билеты на другие новые поезда: №143/144 - 142/141 Сумы, Чернигов - Ивано-Франковск и №365/366 Луцк - Рахов.

Поезд №143/144 - 142/141, курсирующий из Сум и Чернигова в Ивано-Франковск, отправится из Сум 11 декабря в 19:01, из Чернигова - в 21:18, и прибудет в Ивано-Франковск в 13:20. В обратном направлении, из Ивано-Франковска, поезд отправится с 12 декабря в 14:44 и прибудет в Чернигов в 7:26, в Сумы - в 9:56.

Поезд №365/366 Рахов - Луцк отправится из Рахова 20 декабря в 19:37 и прибудет в Луцк в 11:30. В обратном направлении, из Луцка, он отправится с 21 декабря в 17:45 и прибудет в Рахов в 8:55.

Все билеты уже доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", на официальном веб-сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

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